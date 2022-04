खेतड़ी/झुंझुनूं. बोर्ड परीक्षा में किसी दूसरे के स्थान पर पेपर देने आए युवक और उसे हायर करने वाले छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर (Two arrested in fraud in board exams in Sikar) किया है. जब यह डमी केंडीटेट परीक्षा दे रहा था, तब फोटो मिलान के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई. छात्र ने दो हजार देकर युवक को परीक्षा देने के लिए हायर किया था. दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है.

सीआई विनोद सांखला ने बताया कि पपुरना के शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा चल रही है, जिसमें मंगलवार को विज्ञान विषय का पेपर चल रहा था. इस दौरान परीक्षा देने आए छात्रों की जांच की जा रही थी, तो उसमें फोटो मिलान के दौरान एक छात्र की पहचान सही से नहीं हो पाई. इस पर स्कूल स्टाफ ने परीक्षा देने आए छात्र की जांच की. इस दौरान दूसरे की जगह परीक्षा देने आए छात्र ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूल स्टाफ ने उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस संबंध में स्कूल की प्रधानाचार्य अनू सैनी की ओर से थाने में छात्र के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि पपुरना स्कूल में परीक्षा देने पहुंचा छात्र कपिल हरियाणा के थनवास का रहने वाला है और वह गुजराला के सतीश के स्थान पर परीक्षा देने आया था. कपिल ने बताया कि वह दो हजार रुपए में सतीश के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आया था और उसे हरियाणा के नांगल सोडा के रहने वाले सुनील गुर्जर ने दो हजार रुपए देकर भेजा था. पुलिस ने सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनील कुमार भी खेतड़ी नगर में परीक्षा दे रहा था.