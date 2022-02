सीकर. जिले के नीमकाथाना में व्यापारी के साथ हुई लूट (Robbery With Businessman In Sikar) का पुलिस ने खुलासा किया है. जिले के नीमकाथाना में गुटखा व्यापारी के साथ लूट के मामले में पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा नेमामले में एक आरोपी को गिरफ्तार (1 Arrested In Sikar Robbery Case) किया है, जबकि 2 नाबालिगों को निरूद्ध किया है.

गुटखा व्यापारी के साथ हुई थी लूट : पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि सुभाष चन्द्र अग्रवाल पोस्ट ओफिस नीमकाथाना के पास से दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे. तभी पुलिया के पास तीन बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट कर उनका पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कोतवाली थानाधिकारी राजेश डूडी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

पुलिस टीम ने काफी मशक्कत करने के बाद मुखबिर की सूचना पर दो नाबालिग को निरुद्ध किया है. साथ ही रविंद्र उर्फ रवि उर्फ शूटर को गिरफ्तार किया है. मामले में अन्य आरोपियों के भी तलाश की जा रही है. आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है.