सवाई माधोपुर. जिले के मुख्यालय में रणथंभौर स्थित अमरेश्वर कुंड में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार जयपुर से आधा दर्जन युवक पिकनिक मनाने के लिए जयपुर से रणथंभौर आए थे. इस दौरान अमरेश्वर महादेव कुंड में नहाते समय दो युवक अचानक कुंड के गहरे पानी में चले गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों की खासी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो (two youths died after drowning in Amreshwar kund) गई.

सूचना के बाद एसडीएम कपिल शर्मा सहित कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को एसडीआरएफ की सहायता से गहरे पानी से बाहर निकाला गया. मृतकों की शिनाख्त जयपुर के रामगंज निवासी मोहम्मद तारिक और आदिल के रूप में हुई (two died after drowning in Amreshwar kund) है. पुलिस ने दोनों शवों को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है.

मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. गौरतलब है कि अमरेश्वर महादेव कुंड में बारिश की वजह से हर साल 5 से 6 लोगों की डूबने से मौत होती है. अमरेश्वर कुंड में डूबने से अब तक तकरीबन 38 लोग जान गंवा चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन हादसों से भी सबक नहीं लिया गया है और जिला प्रशासन ने कुंड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नही किए हैं.