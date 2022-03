सवाई माधोपुर. रणथंभौर की बाघिन टी-39 नूर और बाघिन टी-79 के शावकों को जन्म देने के बाद अब बाघिन टी-8 लाडली के मां बनने की संभावना बताई जा रही है. हालांकि, वन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. रणथंभौर टाइगर रिजर्व की आरओपीटी रेंज के जोन नम्बर 6 में बाघिन टी-8 के शावकों के जन्म देने की संभावना (Tigress T 8 Ladli is Likely to Give Birth of Cubs) जताई जा रही है. मंगलवार सुबह की पारी में कुण्डाल वन क्षेत्र में बाघिन टी-8 लाडली की साइटिंग हुई.

वन भ्रमण के लिए गए पर्यटकों ने बाघिन का एक वीडियो व फोटो कैप्चर किया. वीडियो में बाघिन की शारीरिक सरंचना और चाल को देखकर (Tourists Can Get Good News from Tigress Ladli) बाघिन के हाल ही शावकों के जन्म देने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, वन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. वनाधिकारियों के अनुसार बाघिन के शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में फोटो कैप्चर होने के बाद ही पुष्टी की जा सकेगी. फिलहाल, ऐहतियात के तौर पर वनाधिकारियों ने बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है.

रणथंभौर की बाघिन टी-8 लाडली दे सकती है खुशखबरी...

बाघिन टी-8 पांचवी बार बनेगी मां : बाघिन टी-8 लाडली की टेरेटरी रणथंभौर के जोन नम्बर 6 में है. बाघिन टी-8 लाडली के शावकों को जन्म देने की पुष्टि होने के बाद यह पांचवी बार मां बनेगी. इससे पहले बाघिन टी-8 लाडली चार बार शावकों को जन्म दे चुकी है. बाघिन ने प्रथम प्रसव में टी-61, टी-62 को जन्म दिया था. दूसरे लिटर में टी-85, टी-86, तीसरे लिटर में टी-108, टी-109 और चौथी लिटर में टी-127, टी-128 व टी-129 को जन्म दिया था. बाघिन की उम्र लगभग 16 वर्ष है और उम्रदराज है.

ऐसे में यदि बाघिन के मां बनने की संभावना सही साबित होती है तो वह रणथंभौर में पांचवी बार बाघों का कुनबा बढ़ाने में अपना योगदान देगी. वहीं, उप वन संरक्षक महेन्द्र शर्मा के अनुसार बाघिन टी-8 लाडली की शारीरिक संरचना में बदलाव नजर आ रहा है. हालांकि, अब तक बाघिन के साथ शावक नजर नहीं आए हैं. बाघिन की मॉनिटरिंग की जा रही है.

