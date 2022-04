सवाई माधोपुर. रणथंभौर नेशनल पार्क देश के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में शुमार है, जिसका सबसे बड़ा कारण रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को आसानी से टाइगर साइटिंग होना है. रणथंभौर आने वाले पर्यटक यहां होने वाली टाइगर साइटिंग से रोमांचित हो उठते हैं. ऐसा ही एक नजारा मंगलवार को रणथंभौर के जोन नंबर दस में देखने को मिला. पार्क भ्रमण पर गए पर्यटक जोन नंबर 10 में बाघिन टी-99 और उसके शावकों को देखकर रोमांचित हो उठे.

दरअसल, मंगलवार को वन भ्रमण के लिए गए सैलानियों ने रणथंभौर के जोन नंबर 10 में बाघिन टी-99 और उसके शावकों के दीदार (Tourists Saw Tigress and Cubs Atheism in Ranthambore) किए और उनकी अठखेलियों को अपने कैमरे में कैद किया. जोन 10 के एंट्री गेट के पास स्थित पानी के चाटे पर पर्यटकों को बाघिन और उसके शावक दिखाई दिए. पर्यटकों ने बाघिन और उसके शावकों को पानी पीते निहारा. बाघिन के साथ शावकों को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे.

जानकारी के अनुसार बाघिन टी-99 की टेरेटरी रणथंभौर के जोन दस में है. बाघिन टी-99 पहली बार 8 माह पहले मां बनी है. फिलहाल, बाघिन अपने शावकों के साथ (Tourists were Thrilled to See Tigress T 99 and Cubs) विचरण कर रही है. बाघिन टी-99 ने शावकों में एक मादा शावक और दो नर शावक हैं. बाघिन अक्सर अपने दोनों मेल शावकों के साथ रणथंभौर के जोन नम्बर दस में घूमती दिखाई देती है, जबकि इसकी फिमेल शावक शर्मिली होने के कारण कम ही दिखाई देती है.

