सवाई माधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित होटल सिक्स सेंसस दुर्ग (Hotel Six Senses Fort Of Sawai Madhopur) में फिल्म स्टार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी (Katrina Kaif And Vicky Kaushal Wedding In Sawai Madhopur) होगी. इस शाही शादी का Countdown शुरू हो गया है. आज महिला संगीत का कार्यक्रम होगा. जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद है.

आज सुरक्षा को लेकर चौथ का बरवाड़ा थाना अधिकारी टीनू सोगरवाल ने पुलिस जाब्ते के साथ होटल सिक्स सेंस (Hotel Six Senses Fort Of Sawai Madhopur) पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा होटलियर्स से मेहमानों के आने का रूट चार्ट भी हासिल किया.

चौथ का बरवाड़ा पहुंचने के बाद विक्की कौशल के साथ सपोर्टिंग स्टाफ की सेल्फी

होटल सिक्स सेंस में कैटरीना- विकी कौशल की शादी (Katrina Kaif And Vicky Kaushal Wedding In Sawai Madhopur) में शिरकत करने के लिए आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए सड़क पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया गया है, जिससे मिट्टी नहीं उड़े और मेहमान सुरक्षित होटल में पहुंच सके. चौथ का बरवाड़ा थानाधिकारी ने होटल सिक्स सेंसस पहुंच कर प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की तथा रूट चार्ट तैयार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इससे पहले सोमवार रात को कटरीना और विक्की कौशल के साथ लगभग 12 लोग आए थे. बरवाड़ा फोर्ट पर उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया. विक्की कौशल और कटरीना कैफ के परिवार को बरवाड़ा फोर्ट ले जाने के लिए टोयोटा की 3 लग्जरी गाड़ी वेलफायर सहित 12 गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी. विक्की और कटरीना बरवाड़ा फोर्ट में 12 दिसंबर तक रुकेंगे.

जारी है मेहमानों का पहुंचना

इस बीच इस वेडिंग के गवाह बनने वाले मेहमान भी पहुंचने लगे हैं. जयपुर एयरपोर्ट पर Celebrities Spot हुए हैं. जिसमें नेहा धूपिया, डायरेक्टर कबीर बेदी, मिनी माथुर शामिल हैं.

मेहमान जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से चौथ का बरवाड़ा (Chauth Ka Barwara) स्थित रिसोर्ट में पहुंच रहे हैं. सूत्रों की माने तो शादी में 120 मेहमानों के शामिल होने की जानकारी है. 10 दिसंबर तक शादी के कार्यक्रम चलेंगे. 7 दिसंबर यानी आज संगीत का कार्यक्रम बताया जा रहा है. 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म होनी है. मेहंदी की रस्म के लिए वर्ल्ड फेमस सोजत की मेहंदी मंगवाई गई है. 9 दिसंबर को कटरीना और विकी कौशल की शादी होगी.