सवाईमाधोपुर. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करना अब पर्यटकों के लिए महंगा हो जाएगा. वन विभाग ने 1 अप्रैल के बाद एक बार फिर भ्रमण की दरों में बढ़ोतरी की है. विभाग की ओर से टाइगर रिजर्व डवलपमेंट फण्ड (टीआरडीएफ) में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की (Ranthambore National Park entrance fees increased) है. पार्क भ्रमण की नई दरें 26 अप्रैल से लागू होंगी.

वन अधिकारियों के अनुसार टीआरडीएफ शुल्क में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी जा रही है. इससे जिप्सी में भ्रमण पर जाने वाले सैलानी पर 21 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा. वन विभाग द्वारा जिप्सी से भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक से 1 हजार 213 रुपए वसूल किए जाते थे. अब पर्यटक को इसके लिए 1 हजार 234 रुपए चुकाने होंगे. कैंटर में प्रति पर्यटक आठ रुपए की बढ़ोतरी की गई है. अब तक कैंटर से भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक को 731 रुपए चुकाने होते थे, लेकिन अब बढ़ोतरी के चलते 739 रुपए देने होंगे. इस राशि का उपयोग वन विभाग द्वारा टाइगर रिजर्व के विकास और बाघों व अन्य वन्य जीवों की सुविधाएं व बेहतर पर्यावास उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है. पूर्व में वन विभाग की ओर से जिप्सी से भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक से 201 व कैंटर से भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक से 80 रुपए टीआरडीएफ के रूप में वसूले जाते थे.

रणथम्भौर सूत्रों के अनुसार 9 फरवरी, 2022 को रणथम्भौर के अधिकारियों की पीसीसीएफ के साथ बैठक हुई थी. इसमें टाइगर रिजर्व के विकास के लिए टीआरडीएफ के शुल्क में दस प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बनी थी. इसके बाद वन विभाग के पीसीएफ की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. रणथम्भौर नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक संदीप कुमार का कहना है कि बैठक में हुए निर्णय और पीसीसीएफ के आदेश पर टीआरडीएफ के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है. रणथम्भौर भ्रमण की नई दरें 26 अप्रेल से लागू (New entrance fees for Ranthambore National Park from 26th April) होंगी.