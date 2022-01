सवाई माधोपुर. प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है. गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के सलेमपुर बालाजी के पास लूटपाट (Robbery In Sawai Madhopur) की घटना सामने आई है. शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध दंपती के साथ मारपीट कर लूटपाट (Old couple beaten up and looted) की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है.

योजनाबद्ध तरीके से बोला धावा : अज्ञात बदमाश बीती देर रात को खेत पर बने हुए मकान में योजनाबद्ध रूप से दाखिल हुए. उस समय मकान में केवल वृद्ध दंपती ही घर पर मौजूद थे. तभी अचानक 6 नकाबपोश बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ धावा (Masked miscreants robbed old couple) बोल दिया. मारपीट करने के बाद बदमाश वृद्ध दंपती को खेत में घसीट ले गए बंधक और बना लिया.

Sawai Madhopur Robbery

जेवरात लूटने के लिए हाथ-पैर काटने की कोशिश

बदमाशों ने हाथ-पैरों में पहने हुए कड़े लूटने की कोशिश करी. ऐसे में एक कड़ा तो बदमाशों ने लूट कर निकाल लिया तथा दूसरा कड़ा जब नहीं निकला तो हाथ-पैर काटने को उतारू हो गए. ऐसे में वृद्ध दंपती ने गुहार की कि अन्य सभी सामान और नकदी ले जाएं लेकिन हाथ पैर नहीं काटे. इसके बाद बदमाशों ने सारा सामान लूटने के बेद दंपती को बांध कर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से गेट लगाकर भाग खड़े हुए.

मारपीट करने के बाद करी लाखों की लूट

बदमाश दंपती के साथ जमकर मारपीट (old couple assaulted in sawai madhopur) करने के बाद घर में रखे हुए 1 लाख 13 हजार रुपये नगद, घी का पीपा और अन्य कीमती सामान आदि लूट कर फरार हो गए. सुबह परिजनों को जब इसका पता लगा तो घायल दंपती को सामान्य चिकित्सालय उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. इसके बाद घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई है. घायल दंपती का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है.