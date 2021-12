सवाई माधोपुर. जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में होटल सिक्स सेंस में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी (katrina vicky wedding) के चलते तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. ऐसे में इवेंट कंपनी शादी की पूरी तैयारी में लगी हुई है. हर छोटे बड़ी चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इवेंट कंपनी ने विदेशों से क्रिस्टल बॉल एवं झूमर आदि मंगवा (chandelier and crystal ball imported from abroad) लिए गए हैं, जिन्हें लगाया जा रहा है. सिक्स सेंस होटल ने इंडिकेटर के लिए जगह-जगह रोड पर इंडिकेटर गाड़ियां (indicator carts stands on th way) खड़ी कर रखी हैं, जिससे इस शाही शादी में आने वाले मेहमानों को परेशानी न हो.

सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा होटल (wedding preperation in Hotel Six Sense) में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ तथा अभिनेता विक्की कौशल का शादी समारोह आयोजित होने जा रहा है. इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है. शाही शादी के लिए खास तौर से बरवाड़ा दुर्ग के रूप में सिक्स सेंस होटल को चुना गया है. जिस होटल में शादी होगी वह प्राचीन दुर्ग था. जिसे अब प्राचीनता तथा आधुनिकता के संगम के साथ हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है.

मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शादी समारोह का कार्य देख रही है. चारों और कांच से सुसज्जित मंडप में कटरीना कैफ और विक्की कौशल सात फेरे लेंगे. मंडप को ठेठ रजवाड़ी स्टाइल में सजाया गया है. इसके अलावा होटल के भीतर भी संपूर्ण रजवाड़ी टच नजर आता है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह शादी समारोह आयोजित होगा. इंटरनेशनल फोटोग्राफर इस संपूर्ण शादी को शूट करेंगे. निजी बाउंसर तथा पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं. 7 से 9 दिसंबर के बीच यह शादी संपन्न होगी.

