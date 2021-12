सवाई माधोपुर: कैटरीना कैफ विकी कौशल कारों के काफिले के साथ मेहमानों सहित सड़क मार्ग से बरवाड़ा स्थित सिक्स सेंसस होटल (katrina And Vicky Reaches Chauth Ka Barwara Hotel 6 Senses) पहुंचे हैं. जहां उनकी होटल प्रबंधन (KatVick Welcomed By 6 Senses Hotel) की ओर से अगवानी की गई. 9 दिसंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की सवाई माधोपुर में (KatVick Ki Royal Wedding In Six Senses) शादी होगी.

सोमवार देर शाम कटरीना की दो बहनें और एक भाई परिवार के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद सड़क मार्ग से बरवाड़ा स्थित सिक्स सेंसस होटल पहुंचे. कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी चौथ का बरवाड़ा स्थित ऐतिहासिक रिसॉर्ट (KatVick Ki Royal Wedding In Six Senses) में होगी. कटरीना और विकी कौशल के पारिवारिक सदस्य और अन्य गेस्ट बरवाड़ा पहुंचने लगे हैं. कटरीना और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर को होनी है.

होटल पहुंचे दोनों Stars

आज से रस्मो-ओ-रिवाज!

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 'The Wedding' की आज संगीत Ceremony होगी. वहीं, कल यानी 8 को हल्दी-मेंहदी का प्रोग्राम है. शादी क्रिश्चियन और हिन्दी रीति रिवाज से सम्पन्न होने की सूचना है. इस बीच इस सितारों से सजी सितारों की वेडिंग (katrina And Vicky Reaches Chauth Ka Barwara Hotel 6 Senses) के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है.