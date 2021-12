सवाई माधोपुर: जिला कलेक्टर में उस समय स्थिति बेकाबू हो गई जब छात्र और पुलिस आमने सामने (Clashes Between Police and College Students in Sawai Madhopur) आ गए. कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध पिछले 5 दिन से कार्रवाई की मांग पर अड़े छात्रों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने दबाव बनाया तो छात्र उग्र हो गए.

दरअसल, जिला मुख्यालय (Sawai Madhopur District Headquarter) की बालमंदिर कॉलोनी स्थित हम्मीर और जमवाय टीटी कॉलेज (Hammir And Jamway TT College Sawai Madhopur) के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. छात्र संगठनों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन फीस के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है. इस ज्यादती के खिलाफ ही वो 5 दिन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

छात्रों ने जिला कलेक्टरेट पर बोला हल्ला

नारेबाजी के साथ बढ़े छात्र तो पुलिस ने रोका

मामला तब गंभीर हो गया जब कलेक्ट्रेट के दरवाजे को रोककर खड़ी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए छात्र नेता (Clashes Between Police and College Students in Sawai Madhopur) दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गए. जिसके बाद पुलिस ने हलका बल इस्तेमाल कर छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया.

हिरासत में लिया फिर छोड़ा

युवा नेताओं के साथ पुलिस के रवैए से गुस्साए प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मेगा हाईवे को जाम कर दिया. छात्रों का दबाव असर कर गया और पुलिस ने छात्र नेताओं को छोड़ दिया. इसके बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा.

छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर आरोप

निजी कॉलेज हम्मीर और जमवाय टीटी कॉलेज (Hammir And Jamway TT College Sawai Madhopur) प्रशासन पर आरोप है कि वो छात्रों से फीस के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि पूरी फीस जमा कराने के बावजूद कॉलेज प्रशासन प्रैक्टिकल और अन्य मदों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, जबकि छात्र पूरी फीस जमा करा चुके हैं. छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन धमकी दे रहा है कि बताई गई राशि न देने पर छात्रों का भविष्य खराब कर सकता है.

आरोप है कि छात्न कॉलेज प्रशासन के इसी बर्ताव से नाराज और आक्रोशित हैं. ये छात्र पिछले 5 दिन से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लगातार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.