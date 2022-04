सवाई माधोपुर. मिशन 2023 को साधने की जुगत में भाजपा है. यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत दर्ज करने के बाद हौसले बुलंद हैं और अब नजर राजस्थान पर है. खासकर पूर्वी राजस्थान पर. जिसमें पूर्व में सूपड़ा लगभग साफ हो गया था. आत्मविश्वस से लबरेज पार्टी अध्यक्ष आज पूर्वी राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर (BJP National President JP Nadda Reaches Sawai Madhopur) हैं. सूत्रों के मुताबिक संगठन कार्यकर्ताओं में जोश संचार के लिए ऐसा किया जा रहा है.

ट्रेन से पहुंचे सवाई माधोपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से ट्रेन से सवाई माधोपुर पहुंचे. भाजपा के आला नेताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत (Nadda Welcomed In Sawai Madhopur) किया. इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा के आला नेता मौजूद रहे. वो यहां रणम्भौर रोड स्थित होटल टाइग्रेस में अनुसूचित जनजाति प्रबुद्धजन सम्मेलन (Nadda to address ST Front In Sawai Madhopur) को संबोधित करेंगे. इसके बाद भरतपुर संभाग के अहम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. इस बैठक में पार्टी के अहम नेतागण मौजूद रहेंगे.

यहां यहां हुआ जोरदार स्वागत: रष्ट्रीय अध्यक्ष का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. रेलवे स्टेशन से लेकर होटल टाइग्रेस के बीच तकरीबन 8 जगह पर नड्डा का स्वागत कार्यक्रम हुआ. राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाईमाधोपुर आने पर रेलवे स्टेशन, हम्मीर सर्किल, कुण्डेरा बस स्टैण्ड, होटल राजपैलेस, होटल हिलव्यू, विवेकानंदपुरम समेत आठ स्थानों पर स्वागत किया गया.

दिल्ली में मिली थीं वसुंधरा: 2 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गत मंगलवार को दिल्ली में नड्डा से मुलाकात की थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान से जुड़े विभिन्न मसलो को लेकर चर्चा हुई. नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने ट्वीट भी किया. उन्होंने इस बातचीत को शिष्टाचार भेंट करार देते हुए कहा कि इस दौरान संगठन और देश-प्रदेश के कई मुद्दों पर उनकी नड्डा से बातचीत हुई. जेपी नड्डा 2 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पूर्वी राजस्थान में उनका अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ से जुड़े प्रोग्राम में शिरकत करने का कार्यक्रम है.