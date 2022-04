सवाई माधोपुर. गर्मी का आलम ये है कि इंसान के साथ-साथ पशु-पक्षियों का भी बुरा हाल हो रहा है. सवाई माधोपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. ऐसे में वन्य जीव राहत पाने के लिए पेड़ों की छांव और नदी-तालाब के किनारे ही डेरा डाल ले रहे हैं. गर्मी से परेशान एक भालू भी राहत पाने के लिए तालाब में जा बैठा (bear was captured playing in the water in Ranthambore) और काफी देर पानी में खेलता रहा. रणथम्भौर में सफारी के लिए पर्यटक यह नजारा देख (tourists saw bear in ranthambore) खासे रोमांचित हुए. सैलानियों ने पानी में खेलते भालू के क्रियाकलापों को अपने कैमरों में कैद किया.

जिले में गर्मी अपने चरम पर है. तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में भीषण गर्मी से बचने लिए इंसानों की तरह जानवर भी जुगत लगा रहे हैं. कुछ ऐसा ही नजारा रणथम्भौर के जोन दस में देखने को मिला. यहां एक भालू गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में जलक्रीड़ा करता दिखाई दिया. यूं तो रणथम्भौर भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए यहां का हर लम्हा यादगार रहता है. यहां टाइगर, लेपर्ड और भालू की साइटिंग सैलानियों को भरपूर आनन्द देती है.

पानी में अठखेलियां करते दिखा भालू

पढ़ें. भालू ने बाघ को दूर तक खदेड़ा, देखिए VIDEO

हाल ही में यहां आए पर्यटकों को रणथम्भौर के जोन दस में एक भालू की साइटिंग हुई जो गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में खेलता नजर आया. पानी में भालू की अठखेलियों को वन भ्रमण पर गए सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया. उल्लेखनीय है कि रणथम्भौर में इस समय लगभग 80 टाइगर हैं. साथ ही यहां 100 से ज्यादा भालू भी हैं जो रणथम्भौर के बाहरी जोन 6 से 10 में ज्यादा दिखाई देते हैं.