देवगढ़ (राजसमंद). जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोसानीय में दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त की पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर (Youth beaten to death by his friends in Rajsamand) दी. तीनों के बीच शराब पार्टी के दौरान मामूली बात पर विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि दो दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी. पुलिस के पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपर्द कर दिया. मृतक के पिता की रिपोर्ट पर दोनों दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया (Murder case registered in Rajsamand) है.

देवगढ़ थाने के एएसआई गोरधन सिंह ने बताया कि गत 28 मई शाम को ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि पीपली नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोसीयना पुरानी टंकी के पास एक युवक का शव पड़ा है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे लिया. शव की पहचान ओमप्रकाश सिंह (23) के रूप में हुई. वहीं ग्रामीणों व परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए युवक के दो दोस्त राजू सिंह और चंदन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई.

रविवार को मृतक के पिता आसू सिंह रावत की रिपोर्ट पर दोनों दोस्तों राजू और चंदन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पहले तीनों युवकों ने एक साथ शराब पी. इस दौरान तीनों दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. कहासुनी के बाद आवेश में आकर राजू और चंदन ने मिलकर उसके पुत्र के साथ मारपीट की. घटना की जानकारी उसकी बेटी ने दी. जब तक पिता मौके पर पहुंचते, दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे. मारपीट के कारण उसके बेटे की मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल पर उदयपुर से टीम को बुलाया. वहीं पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया.