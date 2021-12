देवगढ़ (राजसमंद). देवगढ़-भीलवाड़ा मार्ग पर सोमवार को सड़क हादसा हो गया (Road Accident in Rajsamand). एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पत्थरों की दीवार से टकरा गई. जिसमें दो लोगों की जान चली गई (two died in Deogarh accident).

ग्रामीणों की सूचना पर देवगढ़ पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को देवगढ़ अस्पताल की मर्चरी में रखवाया. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है. देवगढ़ थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास आंजना महादेव चौराहा से बाइक सवार दो युवक देवगढ़ की ओर आ रहे थे.

दौलपुरा ढाणी मोड़ के पास अज्ञात कारणों से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पत्थरों की कच्ची दीवार से बाइक जोरदार तरीके से भिड़ गई. हादसे में दोनों युवक नारायण पिता लक्ष्मण लाल, लोकेश पिता नारायण लाल निवासी पाल जिला उदयपुर की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों राहगीरों की सूचना पर देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को एम्बुलेंस की सहायता से देवगढ़ अस्पताल की मर्चरी में रखवाया. हादसे में बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.