राजसमंद. जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में मंगलवार रात एक पैंथर गवार ग्राम पंचायत के जरगा डांग में बिना मुंडेर कुएं में (Panther fell in well In Rajsamand) जा गिरा. ग्रामीणों की सूचना पर वनविभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाल डालकर पैंथर को कुएं से बाहर (Panther Rescued from the well) निकाला गया.

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम : मंगलवार रात को एक कुएं में पैंथर के गिर गया. ग्रामीणों की सूचना पर वनपाल सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. रेंजर किशोर सिंह ने बताया कि पैंथर शिकार या पानी की तलाश में निकला था, जो अंधेरा होने से बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा. कुएं के पास से निकलने के दौरान कुएं में हलचल होने से ग्रामीणों अंदर देखा तो पानी में पैंथर दिखाई दिया.

यह भी पढ़ें- जयपुर: कुएं में गिरा पैंथर, वन विभाग की टीम ने निकाला बाहर

जाल डालकर कुएं से बाहर निकला पैंथर : कुआं काफी गहरा होने की वजह से पैंथर को बाहर निकलने में भी काफी समस्या हुई. राजसमंद से ट्रेंकुलाइज टीम को मौके पर बुलाया गया. पैंथर को ट्रेंकुलाइज करके बाहर निकालने का प्रयास किया गया. बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को जाल डालकर कुएं से बाहर निकला गया. पैंथर को बाहर निकालकर जिला मुख्यालय पर ले जाया गया. पैंथर की उम्र चार से पांच साल के आसपास है और पैंथर पूरी तरह स्वथ्य है.