देवगढ़ (राजसमंद). जिले के आमेट थाना क्षेत्र के वाली रोड पर 21 दिसंबर को दिन दिनदहाड़े (Theft of 70 Thousand from Shop in Rajsamand) दुकान से 70,000 रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके पास से चोरी किए गए पैसे बरामद कर लिए हैं.

आमेट थाना एएसआई जयसिंह ने बताया कि जगदीश प्रसाद पिता जुगलकिशोर तिवाड़ी निवासी आमेट ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि आमेट के वाली रोड पर विवेकानंद चौराहे के पास उसकी अभिनव टेडर्स कम्पनी व संगम यातायात के नाम से (Accused of theft of 70 Thousand from Shop) दुकान है. 21 दिसंबर दोपहर को वो दुकान पर था और दुकान के कलेक्शन के 70,500 रुपये व बैंक के आवश्यक दस्तावेज काउंटर के पास एक बैग में रखे थे. उसी समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और उसने दुकान से नमकीन खरीदा. इसके बाद जब वो शौच करने चला गया. जब वापस आकर देखा तो काउंटर के पास रखा पैसे का बैग गायब मिला.

पढ़ें. चोरों ने मोबाइल दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पढ़ें. Bharatpur Theft Case : चोरों ने 95 किलो चांदी और 450 ग्राम सोने पर किया हाथ साफ, देखें VIDEO

एमपी का रहने वाला है आरोपी : मामला दर्ज कर पुलिस ने दुकान के आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और हुलिए के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू की. ऐसे ही अज्ञात व्यक्ति के थाना क्षेत्र में ही घूमने की सूचना मुखबिर की ओर से प्राप्त हुई. सूचना पर टीम ने अब्बास अली (25) पिता इस्लाम हुसैन निवासी रतलाम मध्यप्रदेश को मेला ग्राउंड आमेट से डीटेन कर थाने पर लाया गया. कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 70 हजार रुपये, बैग व बैंक के आवश्यक दस्तावेज भी बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और पीसी रिमांड मांगा जाएगा.