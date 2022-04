प्रतापगढ़. जिले से अपने गांव की ओर लौट रहे दो युवकों को (Two youths were hit by a vehicle in Pratapgarh ) अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर दोनों के परिजनों को सूचित किया.

जानकारी के अनुसार गणेशपुरा निवासी तुलसीराम, बड़ोदिया निवासी ईश्वर लाल रात को मजदूरी कर अपने गांव बाइक से जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. वाहन की चपेट में आने कि वजह से दोनों लोग गंभीर रूप से (two injured in accident) घायल हो गए. हादसे के बाद दोनों लोगों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने से पुलिस जाप्ता भी अस्पताल पहुंचा और घायलों से घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस ने घायलों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश (pratapgarh police in action) शुरू कर दी है.

