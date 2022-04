प्रतापगढ़. केसुंदा गांव के विकास प्रजापत की आरोपियों ने इसलिए पीट-पीटकर हत्या कर दी थी कि उसने गत दिनों एक आरोपी अरविंद की पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल (Angry accused killed young man after video of assault went viral) कर दिया था. आरोपियों से पुलिस की पूछताछ और पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि पार्टी विशेष का झंडा लगाने से नाराज होकर हत्या करने की बात सोशल मीडिया पर चल रही है, यह गलत है.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि विकास के पिता श्यामलाल प्रजापत को उसी के गांव के रहने वाले आरोपी अरविन्द व जसपाल पिता भंवरलाल आंजना ने अपने दोस्तों शिवलाल व मोहित मराठा के साथ मिलकर उसको अगवाकर पिटाई की थी. गंभीर चोटें आने के कारण विकास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना में शामिल हर चारों आरोपियों को गिरफ्तार पूछताछ की गई. इस दौरान यह बात सामने आई हैं.

पुरानी रंजिश के चलते हुई है हत्या : एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि केसुन्दा गांव के ही बन्टी आंजना व घनश्याम आंजना के मामा खूदीलाल आंजना के साथ प्रकरण के आरोपी अरविन्द ने करीब 6 महीने पूर्व मारपीट की थी. इसी बात को लेकर बंटी आंजना व उसके साथियों द्वारा अरविन्द को पकड़ कर उसके साथ मारपीट की गई थी. जिसका वीडियो मृतक विकास प्रजापत ने बनाया था. मारपीट का यह वीडियो विकास ने थोड़े दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल किया था. विकास ने अपनी फेसबुक में भी इसे शेयर किया था.

इसी बात से नाराज होकर घटना के दिन अरविन्द व उसके भाई जसपाल ने मिलकर (Vikas Prajapat Murder Case) विकास प्रजापत को रास्ते में अकेला पाकर उसका अपहरण कर उसे बाड़े में ले जाकर अपनी साथी शिवलाल व मोहित के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.

पढ़े:प्रतापगढ़: 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में आदिवासियों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरें : एसपी डॉ. अमृता दुहान ने कहा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि किसी पार्टी विशेष का झंडा लगाने के बात को लेकर मृतक के साथ मारपीट की गई है. यह झूठी जानकारी है. इसका घटना के वास्तविक कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है. परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट व प्रकरण के अनुसंधान से यह तथ्य सामने नहीं आए कि पार्टी विशेष का झण्डा लगाने पर मृतक विकास प्रजापत के साथ यह वारदात हुई हो.