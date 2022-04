प्रतापगढ़. जिला मुख्यालय के देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित उदमातिया गांव में 19 साल की विवाहिता का शव घर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी निगरानी में शव को उतरवा जिला अस्पताल पहुंचाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप (Married Woman Commits Suicide) दिया गया. प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का केस बता रही है. वजह को लेकर फिलहाल पूछताछ और पड़ताल जारी है. इस बीच मौत को लेकर मृतका के ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में ठन गई है.

पति प्रह्लाद ने बताया कि 13 अप्रैल को उसकी बहन की शादी थी (Bhabhi Commits Suicide Before Sister in Law Marriage). जिसकी तैयारी चल रही थी. सोमवार सुबह वो पत्नी सजना के साथ खरीदारी करने बाजार गया. सोमवार रात को 10:30 बजे उसकी पत्नी बाहर गई और काफी देर तक नहीं लौटी. आशंका पर परिजन ढूंढने निकले तो शव के पेड़ से लटके होने की जानकारी मिली. घटना स्थल पर पहुंच कर उसने पुलिस को सूचना दी. मौका ए वारदात पर पहुंचे देवगढ़ थाना अधिकारी रघुनाथ सिंह ने तफ्तीश शुरू की.

ननद की शादी से पहले भाभी ने किया सुसाइड!

पढ़ें- Dholpur Crime News : संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए गला दबाकर मारने का आरोप

पुलिस के मुताबिक सजना और प्रहलाद की शादी 3 साल पहले हुई थी. शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक हालात खराब होते गए. इस वजह से दम्पती के संबंध बिगड़ने लगे. दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे. अब तक जांच में पुलिस इसे आर्थिक तंगी की वजह से दबाव में आकर की गई आत्महत्या (Suicide Due To poor Financial Condition) मान रही है. वहीं दूसरी ओर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित कर हत्या का आरोप (Murder Or Suicide) लगाया है. उसने बताया कि दोनों मियां बीवी में अकसर झगड़ा होता था. दहेज की मांग भी होती थी. पिता का कहना है कि कई बार उसने दोनों को समझा कर मामला शांत कराया था.