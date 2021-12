सोजत (पाली). सोजत के एनएच 162 सांडिया क्षेत्र में एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पोल से टकराते हुए एक होटल में घुस गया. हादसे के दौरान (Sojat Road Accident) होटल में मौजूद लोग भी ट्रोले की चपेट में आ गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि जबकि 7 लोग घायल one died and (7 injured in sojat accident) हो गए.

हादसे की सूचना पर सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉ हेमंत कुमार जाखड़ मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से सोजत राजकीय अस्पताल भेजा.जानकारी के अनुसार सामने से सवारियां से भरा पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रोला अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसा.

दुर्घटना की सूचना पर सोजत विधायक शोभा चौहान और नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुम राजकीय अस्पताल पहुंचे. हादसे में घायल दो गम्भीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है. सोजत पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है.