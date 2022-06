नागौर. आंध्र प्रदेश में जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन प्रतियोगिता (junior national softball champion competition) आयोजित हुई. जिसमें नागौर जिले के रामचंद्र ने प्रतियोगिता का फाइनल खिताब अपने नाम किया. उन्होंने फाइनल जीतकर नागौर जिले का नाम रोशन किया है. रामचंद्र के खीवसर पहुंचने पर शहरवासियों ने स्वागत के लिए पलकें पावड़े बिछा दिए. इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम देवड़ा ने कहा कि रामचंद्र ने जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन प्रतियोगिता का फाइनल खिताब जीत कर गांव का नाम रोशन किया.

प्रतियोगिता जीतने के बाद जब रामचंद्र बुधवार को खीवसर पहुंचा तो शहरवासियों ने उसका भव्य स्वागत किया. इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम देवड़ा ने कहा कि रामचंद्र ने जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन प्रतियोगिता का फाइनल खिताब जीत कर गांव का नाम रोशन किया. प्रधानाचार्य डूंगरराम निर्मल ने कहा कि रामचंद्र सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के साथ खेल में भी अपनी रुचि रखता था. आज नागौर का प्रतिनिधित्व करते हुए जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीतकर रामचंद्र ने गांव के साथ जिले का भी मान बढ़ाया है. इस पर युवा कार्यकर्ता कमल देवड़ा ने कहां कि रामचंद्र ने गोल्ड मेडल जीतने का पूरा श्रेय उसके (Ramchandra won the final title of JNSC in Andhra Pradesh) माता-पिता पर जाता है.