कोटा. कोविड 19 ने बढ़ते मामलों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. हर दिन कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. राहत की बात यह है कि जिन लोगों के वैक्सीन लगी हुई है, उन्हें खतरा कम है. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक सभी लोगों को वैक्सीन शत प्रतिशत लगाने का टास्क चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को दिया है. इसके बाद सरकारी और निजी कार्यालयों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी जाएगी. वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सख्ती भी करेगी. इस बीच कोटा में अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसी टास्क के चलते पुलिस की तरह वैक्सीन सर्टिफिकेट जांच अभियान शुरू करेगा.

इस अभियान के तहक चौराहे पर जिस तरह से पुलिस चालान काटती (vaccination Certificate checking in Kota) है और हेलमेट से लेकर ट्रैफिक नियमों की पालना करवाती नजर आती है. उसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी चौराहे पर खड़ी होगी. जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें वैक्सीन मौके पर ही लगाई जाएगी और पाबंद भी किया जाएगा. जिससे वह अपने परिवार के लोगों को भी वैक्सीन लगवाएं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि 28 जनवरी से अभियान की शुरुआत कर देंगे (Vaccination campaign in Kota).

यह भी पढ़ें. Vaccination In Rajasthan: दूसरी डोज लगाने में भी प्रतापगढ़ ने मारी बाजी, हुआ शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन

वाहनों पर चस्पा करना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस की मदद भी ली जाएगी. इसमें इंसीडेंट कमांडर भी जिला कलेक्टर ने बनाए हैं. उनमें आरएएस अधिकारी, तहसीलदार, आईसीडीएस व हेल्थ विभाग के कर्मचारी शामिल हैं. सीएमएचओ डॉ. तंवर का कहना है कि जिले में कई लोग ऐसे भी घूम रहे हैं. जिन्हें वैक्सीन के बारे में जानकारी ही नहीं है. ऐसे में पहले चरण में ऑटो ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, लोडिंग वाहन चालकों को प्रेरित करेंगे. उन्हें चौराहे पर रोककर समझाइश करेंगे. सर्टिफिकेट चेक करेंगे. वाहन चालकों से अपील भी की है कि वे अपने वाहनों पर सर्टिफिकेट चस्पा कर लें, हम उन्हें रोकते हैं तो उनका भी समय जाया होगा.

यह भी पढ़ें. Corona deaths in Rajasthan 2022: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ा मौत का आंकड़ा, जीनोम सीक्वेंसिंग भी हुई बंद

हॉस्टल में भी चलेगा वैक्सीनेशन अभियान

सीएमएचओ डॉ भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि हॉस्टल एसोसिएशन के साथ बैठक की थी. जिसके बाद ये अभियान हॉस्टल में भी चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत हॉस्टल एसोसिएशन एक लिस्ट बना रहा है. जिसमें वैक्सीन से छूटे हुए बच्चे शामिल होंगे, इन सभी की लिस्ट बनाकर हम टीम भेजकर हॉस्टल में ही वैक्सीन करवाएंगे. इसमें हॉस्टल में काम करने वाले हेल्पर और कर्मचारी भी शामिल हैं.