कोटा. जिले के इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास रविवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. जिसकी (Two killed in road accident in Kota) जद में आने से दो लोगों की मौत हो गई. इटावा पुलिस ने बताया कि रविवार की रात एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार (Tanker hit the bike in kota ) दी. इस घटना में बाइक चालक शख्स और उसके पीछे बैठी महिला की मौत हो गई. इसके बाद दोनों शवों को 108 एंबुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए इटावा अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

वहीं, मृतकों की शिनाख्त मनीषा मीणा और लखन मीणा उर्फ कालू के रूप में हुई है. थाना अधिकारी धनराज मीणा ने बताया कि मृतका मनीषा मीणा मूलतः रूप से नलावता की रहने वाली थी. जिसका विवाह उम्मेदपुरा बंबूलिया में हुआ था. मृतका ने नाते प्रथा के तहत पीपल्दा बिरम निवासी लखन मीणा उर्फ कालू से शादी की थी. घटना के दौरान दोनों बाइक से इटावा की ओर आ रहे थे, तभी गणेशगंज मोड़ के समीप उक्त हादसा पेश आया.

इधर, पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. इटावा के एसएचओ फहनराज मीणा ने बताया कि एएसआई महावीर चौधरी इस मामले की जांच कर रहे हैं.