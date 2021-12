कोटा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा के दौरे (Satish Poonia on Kota tour) पर है. यहां पर उन्होंने डीसीएम गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया के निकाय चुनाव से लेकर पंचायत और विधानसभा चुनाव में भी नदारद रहने के सवाल पर सतीश पूनिया (Satish Poonia on Vasundhara Raje) ने साफ कर दिया कि वह इस सवाल का जवाब नहीं देंगे. इसके साथ ही उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर 14000 करोड़ रुपए की सौगात के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर हमला (Poonia commented on Gehlot Government ) किया. साथ ही उन्होंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भी रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन करार दे दिया.