कोटा. राजस्थान में पड़ोसी पाक अपने नापाक इरादों को खौफ के जरिए साधने की कोशिश में (Pakistan connection of threat call) जुटा है. जिसकी ताजा बानगी प्रदेश के बारां जिले में देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक को पाकिस्तान के (Threatening call to RSS pracharak) नंबर से फोन आया और उन्हें अविलंब धर्म परिवर्तन करने का फरमान सुनाया गया. साथ ही फोन करने वाले शख्स ने धमकी दी अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो फिर उनका भी हश्र कन्हैयालाल जैसा होगा. मामले के प्रकाश में आने के बाद हरकत में आई बारां के छीपाबड़ौद थाना (Chhipabarod police station of Baran) पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

लेकिन फिलहाल तक पुलिस की ओर से उक्त मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस की मानें तो यह वाकया बीते 22 अक्टूबर का है. जिसमें आरएसएस के जिला प्रचारक रामेश्वर ने छीपाबड़ौद थाने में धमकी भरे फोन आने की शिकायत की थी. वहीं, दर्ज शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया कि पीड़ित संघ प्रचारक को एक अज्ञात पाकिस्तानी नंबर से फोन कर हत्या की धमकी दी गई थी. एसपी कल्याण मल मीणा इस मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं.

इसे भी पढ़ें - Udaipur Murder Case: 'कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी पर लटकाना किसी चुनौती से कम नहीं'

साथ ही धमकी भरे कॉल की जांच के लिए साइबर सेल व तकनीक के जानकारों से भी मदद ली गई. जिसके बदौलत पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी. बताया गया कि आरोपियों ने स्कूपिंग ऐप के जरिए कॉल किया था. आरएसएस प्रचारक रामेश्वर मूल रूप से झालावाड़ जिले के डग के निवासी हैं और आरोपी भी उनके ही गांव के रहने वाले हैं, जो उन्हें डराने के मकसद से कॉल किए थे. खैर, इस वाकया को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद कई अन्य लोगों को भी ऐसे कॉल आ चुके हैं.