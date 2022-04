इटावा (कोटा). जिले के इटावा नगर में गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने अपने थाने में लांगरी का काम करने वाले की बहन के बेटे की शादी में भात भरने की रस्म (Itawa police help a sister in her son marriage) निभाई. इस दौरान इटावा थाने के एसएचओ और पुलिसकर्मी मौजूद रहे. लांगरी की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते पुलिसकर्मियों ने भाई का ये फर्ज निभाया.

इटावा थाने में लांगरी का कार्य करने वाले लखन की बहन के बेटे की की शादी है. लखन की बहन विधवा होने के कारण उसके पास ही रहती है. लखन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है. ऐसे में लखन की बहन को इटावा एसएचओ रामबिलास मीणा व थाने के जवानों ने अपनी बहन मानकर उसके यहां भात भरने की रस्म निभाई. भाई बने पुलिस वालों ने आरती में 31 हजार 100 रुपए भी डाले, जिससे शादी में किसी तरह की आर्थिक परेशानी ना आए. एसएचओ ने बताया कि ऐसे सामाजिक सरोकार के काम सदैव करते रहना चाहिए जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए और ऐसी बहनों को भी भाई की कमी महसूस न हो. इस दौरान इटावा थाने के सभी पुलिस जवान मौजूद रहे और भात भरने की रश्म निभाते नजर आए.

