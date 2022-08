कोटा. शहर की कंसुआ इलाके में शराब पीते समय एक भाई के नहर में गिरने (Drunken man slipped in canal) पर उसे बचाने के लिए बड़ा भाई भी पानी में कूद गया. इस बीच हुए शोरगुल के दौरान लोगों ने छोटे भाई को नहर से सकुशल निकाल लिया. जबकि बड़े भाई की डूबने से मौत हो गई. युवक का शव नगर निगम की गोताखोर टीम ने स्कूबा डाइविंग करते हुए नहर से बरामद किया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है.

उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि कंसुआ निवासी दो भाई गौरव और दीपक राठौर बुधवार देर रात (One drowned in Kota) नहर के नजदीक बैठकर शराब पी रहे थे. इस दौरान छोटा भाई गौरव नहर में गिर गया. उसे बचाने के लिए दीपक राठौर भी नहर में कूद गया. नहर में पानी का बहाव तेज था. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय नागरिकों ने बताया कि छोटे भाई गौरव को उन्होंने निकाल लिया, लेकिन बड़े भाई का पता नहीं चल सका है. इसके बाद देर रात को रेस्क्यू अभियान भी शुरू नहीं किया जा सका.

युवक की तलाश के लिए गुरुवार को नगर निगम के गोताखोर पहुंचे. उन्होंने काफी जद्दोजहद और स्कूबा ड्राइविंग के जरिए दीपक (One died due to drowning in Kota) के शव को बरामद किया है. सीआई सिकरवार का कहना है कि दोनों भाई मजदूरी करते हैं और नहर की दीवार पर बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ था।