कोटा. बोरखेड़ा थाना इलाके में नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. इस संबंध में परिजनों की शिकायत पर पुलिस (Attempt to Rape with Minor in Kota) ने पॉक्सो और एससी एसटी-एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है.

बोरखेड़ा थानाधिकारी बाबूलाल रैगर ने बताया कि बालिका को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. बालिका के पिता की मृत्यु हो गई है. शनिवार सुबह बालिका की मां, बड़ा भाई, भाभी की डिलीवरी के लिए अस्पताल गए हुए थे. बालिका का छोटा भाई नजदीक में ही अपने मामा के घर गया था. इसी का फायदा उठाकर आरोपी शाहदाब उर्फ लक्की बालिका के घर में घुस गया और दरवाजा लगाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा.

इसी दौरान उसका छोटा भाई घर पर पहुंच गया. उसे देखकर आरोपी सकपका गया और वहां से (Minor Molested by entering in House in Kota) भागने लगा. पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया. लेकिन अपने दोस्त की मदद से वो वहां से भागने में कामयाब हो गया. मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है.