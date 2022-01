कोटा. पुलिस ने एक मकान में चल रहे जुए के कारोबार का भंडाभोड़ करते हुए 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है (Action on Gamble in Kota). आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए नकद, 4 चौपहिया वाहन और 21 मोबाइल जब्त किए गए हैं (18 gamblers arrested in Itawa).

कोटा ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में हुई कार्रवाई में 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 5 लाख 50 हजार 100 रुपए नकद, 4 चौपहिया वाहन और 21 मोबाइल जब्त किए गए हैं. इटावा एसएचओ रामविलास मीणा ने बताया कि त्यागी मंदिर की गली में एक मकान में जुए का कारोबार चल रहा था. यहां दबिश देते हुए पुलिस ने हेमंत पारेता, जितेंद्र नागर, आशिक हुसैन, शाहरुख खान, अशफाक, विजय उर्फ अनिल गौतम, बाबूलाल, नरेश कुमार, मोहम्मद सलीम, आशिक खान, इकबाल को गिरफ्तार किया है. इसी प्रकार अंसार खान, मुकेश सिंघल, सुरेश, संपत नागर, सईद खान, रमजानी और हनुमान नागर को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

जब्त मोबाइल

