करौली. जिले के चैनपुर गांव में एक वृद्ध संदिग्ध दशा में अधमरा पड़ा मिला. परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए और फिर वहां से रेफर करने के बाद परिजन उसे जयपुर ले जा रहे थे कि उसकी मौत (Uproar over death of old man in Karauli) हो गई. इस पर परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकरबुजुर्ग की मारपीट की हत्या (chakka jam on death of old man in karauli) करने का आरोप लगाते हुए शव रखकर जाम लगा दिया. परिजनों का आरोप था कि बुजुर्ग को पीटकर अधमरा कर खेत में फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई.

जिला अस्पताल में शव रखकर हंगामा (protest at karauli district hospital) की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश की लेकिन परिजन हत्या का खुलासा करने की मांग पर अड़ गए. इस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी भी भांजी. बाद में एसपी के मामले में जांच करने के आश्वासन के बाद परिजन माने और धरना समाप्त किया.

पढ़ें. राजस्थानः चूरू में युवक के साथ मारपीट, लोगों ने किया प्रदर्शन...लगाया जाम

चैनपुर गांव में रामधन प्रजापति (50) को शुक्रवार को संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ मिला. परिजनोंं और ग्रामीणों ने देखा तो उसे गंभीर स्थिति में करौली जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया लेकिन बीच रास्ते में ही वृद्ध की मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव को करौली जिला अस्पताल ले आए और वहां शव बाहर ही रखकर जाम लगा दिया. परिजनों का आरोप है कि वृद्ध को मारपीट कर बाजरे के खेत में फेंक दिया (family members Alleging murder of old man) गया था जिससे उसकी मौत हो गई. परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए.

इधर. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से जाम खोलने की समझाइश की लेकिन परिजन हत्या का खुलासा करने की मांग पर अड़ गए. इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया जिसके बाद परिजन अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए. जानकारी मिलने के बाद करौली पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों से समझाइश करते हुए सात दिन में घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन जाम हटाने के लिए तैयार हुए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.