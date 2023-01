करौली. पुलिस ने शुक्रवार को ‘Operation Flush Out' के तहत अवैध मादक पदार्थ स्मैक के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 27 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की (Smack worth Rs 27 lakh seized in Karauli) है. इसी के साथ पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया (3 smugglers arrested with smack in Karauli) है.

करौली पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि जिला पुलिस के अवैध मादक पदार्थ स्मैक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘Operation Flush Out' के तहत हिण्डौन नई मण्डी थानाधिकारी बिजेन्द्रसिंह की पुलिस टीम ने मुख्य तस्कर सनोज मीना पुत्र होडीलाल को कुल 260 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इसी प्रकार श्रीमहावीरजी थानाधिकारी अबजीत कुमार ने कोडिया की बगीची से आरोपी भरतलाल पुत्र रामसहाय मीना और फतेहराम पुत्र दीना जोगी को 10.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य स्मैक तस्कर सनोज से अवैध मादक पदार्थ स्मैक के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने बताया कि उसे बारां के मादक पदार्थ कारोबारी रमेश उर्फ रामनरेश मीना ने स्मैक सप्लाई की थी. रमेश की ओर से भेजे गये रामनिवास बैरवा तथा उसके अन्य सहयोगियों अवैध मादक पदार्थ स्मैक को उसे गंगापुर सिटी में सप्लाई करते हैं.

गंगापुर सिटी से आरोपी मादक पदार्थ स्मैक की बड़ी खेप को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उंचे दामों में कस्बा गंगापुर सिटी, सपोटरा, करौली, हिण्डौन, श्रीमहावीरजी, नादौती में नेटवर्क के द्वारा सप्लाई करता है. जिला मुख्यालय करौली में आरोपी का रिश्तेदार सौरभ उर्फ खुशी मीना पुत्र फतेहसिंह सप्लाई करता है. आरोपी से गहन पूछताछ जारी है. जिससे कई प्रमुख अवैध मादक पदार्थ तस्करों के नाम सामने आने की संभावना है. एसपी ने बताया कि तस्कर सनोज मीना के खिलाफ विभिन्न थानों में चार मामले पहले से दर्ज हैं.