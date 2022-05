करौली. जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने कक्षा 1 से पांचवीं तक के स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं. साथ ही कक्षा 6 से 8वीं तक के समय में परिवर्तन किया गया (School time for class 6th to 8th changed in Karauli) है. विद्यालय के स्टाफ को निर्धारित समय पर स्कूल में पहुंचना अनिवार्य होगा.

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां 2 से 7 मई तक बंद रहेंगी. कक्षा 6 से 8 में अध्यनरत समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय समय सुबह 7:30 से 11 बजे तक रहेगा. लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड से संबंधित कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड परीक्षा तथा कक्षा 9 व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार आयोजित (No change of board exams schedule due to summer in Rajasthan) होंगी.

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सीबीएसई से संबंधित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ पूर्व निर्धारित समय अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे. आपको बता दें कि इन दिनों करौली का तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है. भीषण गर्मी से स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि रविवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया जिससे आंधी और हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई.