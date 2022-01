करौली. करौली बाल संप्रेषण गृह (Karauli Child Communication Home) से गणतंत्र दिवस के दिन दो बाल अपचारी किचन की कुंदी तोड़कर भाग गए. बाल अपचारियों को भागते समय संप्रेषण गृह के अधिकारी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाल अपचारी संप्रेषण गृह के अधिकारी के कपड़े फाड़कर (2 child abusers run away from Karauli Child Communication Home) वहां से भाग गए. फिलहाल पुलिस दोनों बाल अपचारियों की तलाश में जुटी हुई है.

किचन की कुंदी तोड़कर फरार हुए बाल अपचारी

बाल संरक्षण अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कृष्णकांत सांखला ने बताया कि बुधवार को संप्रेषण गृह की किचन को एक बाहर के युवक ने पत्थर से कुंडी तोड़कर दरवाजा खोल दिया. इसके बाद दो बाल अपचारी संप्रेषण गृह से बाहर निकल आए. तभी बाल संप्रेषण गृह के सहायक निदेशक की उन पर नजर पड़ गई और उन्होंने बाल अपचारी को रोकने का प्रयास किया. लेकिन बाल अपचारी निदेशक की शर्ट को खींचकर फरार (Two child abusers absconding by breaking the kitchen lock) हो गए.

सहायक निदेशक ने बताया कि बाल अपचारियों का भागते समय उनका पीछा भी किया. लेकिन उनके इंतजार में खड़ा एक युवक मोटर बाइक पर उनको लेकर फरार हो गया. मोटरसाइकिल को भी पकड़ने का और नंबर देखने का प्रयास किया. लेकिन रास्ते खराब होने के कारण वह पीछा करते समय फिसल गए. इसका फायदा उठाकर बाल अपचारी फरार हो गए.

बाल अपचारियों की तलाश जारीः इधर करौली कोतवाली थाना अधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि बाल अपचारियों की तलाश की जा रही है. दोनों बाल अपचारी चोरी सहित विभिन्न मामलो के प्रकरण मे बंद थे. चारों तरफ नाकेबंदी करा दी गई है. जल्दी बाल अपचारियो को पकड़ लिया जाएगा.