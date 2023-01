जोधपुर. शहर के माता का थान थाने में एक महिला ने अपने (Forced abortion case in Jodhpur) पति, सास, ससुर और देवर सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर उसका जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया है. इसको लेकर न्यायालय के मार्फत थाने में मामला दर्ज हुआ है. पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी अन्य युवती से संबंध है. यही कारण है कि उसके गर्भवती होने का पता लगने पर (Wife made serious allegations on husband) षड्यंत्र कर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया और फिर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया.

मामले में थाना अधिकारी राजूराम ने बताया कि माता का थान थाने क्षेत्र निवासी एक महिला का दो साल पहले विवाह हुआ था. आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद वह पति (Wife made serious allegations on husband) के रिश्तेदार के यहां रहने आई. जहां उसके साथ देवर, सास और ससुर ने मारपीट की. इसी बीच उन्हें महिला के गभर्वती होने की (Forced abortion case in Jodhpur) जानकारी हुई. जिसके बाद कंफर्म करने के लिए उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और फिर उसका गर्भपात करा दिया गया. इधर, उक्त मामले के बाद पीड़िता कोर्ट के मार्फत थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

इसे भी पढ़ें - पहले किशोरी से सहेली ने बनाया समलैंगिक संबंध, फिर सहेली के दोस्त ने किया दुष्कर्म और वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल

पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका किसी अन्य युवती से संबंध था. लेकिन समाज के डर से उसने उससे शादी कर ली. जिसे वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता था. ऐसे में जब उसे गर्भधारण की जानकारी हुई तो उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसका गर्भपात करवा दिया.