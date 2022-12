जोधपुर. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Satish Poonia question to Rahul Gandhi) से 12वां सवाल पूछा है. जोधपुर सर्किट हाउस में पूनिया ने सवाल पूछा कि गत दिनों राजस्थान में फैली लंपी डिजीज से कई गायों की मौत हो गई. कांग्रेस सरकार ने इसमें लापरवाही करने के साथ शिथिलता बरती, क्या उसके लिए सरकार (Satish poonia question to rahul on lumpy) से बात करेंगे? किसानों को लंपी के चलते पशुधन का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार मुआजवा देगी या नहीं? इसका जवाब उनको देना होगा. पूनिया ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली के चलते यहां कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात को लेकर भी चिंता व्यक्त की.

सौ दिन सास के पूरे, अब बहू की बारी

पूनिया ने कहा कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सौ दिन पूरे हो रहे हैं. सौ दिन का जुड़ाव सास से है यानी सौ दिन सास के होते हैं तो एक दिन बहु का भी आता है. सास रूपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरे हो गए हैं और अब जनता बहू के रूप में अपना काम करेगी और 2023 में इस अनाचारी सरकार से मुक्ति प्राप्त कर लेगी.

पूनिया का राहुल से 12वां सवाल

भूंगरा घटना के लिए पैकेज देना चाहिए

पूनिया ने कहा कि सरकार को हादसे के पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी. इस पर राज्य सरकार को काम करना चाहिए. क्योंकि गया हुआ व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता लेकिन उसके परिवार को संबंल देना जरूरी है. केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहायता मिले इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं. केंद्र की अपनी इसके लिए अलग प्रक्रिया है जिस पर काम चल रहा है.

पोकरण में करेंगे सभा को संबोधित

पूनिया शुक्रवार को जोधपुर से पोकरण के लिए रवाना हुए जहां पर वे जनाक्रोश यात्रा के तहत सभा को संबोधित करेंगे. पूनिया ने कहा कि हमारी यात्रा को लेकर जनता में उत्साह है. जनता का समर्थन हमें मिल रहा है. यात्रा के दौरान कई जगह पर विरोध के घटना पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत नगण्य हैं.