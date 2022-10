जोधपुर. दिवाली से पहले जयपुर से पाली तक के हाईवे पर बदमाशों की ओर से बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस (Six Accused of Robbery plan arrested in Jodhpur) ने विफल कर दिया है. पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बदमाश इस हाईवे पर दिवाली से पहले आभूषण लेकर आने वाले ज्वेलर्स के साथ लूट करने वाले थे. बदमाशों को यह पता था कि धन तेरस से पहले ज्वेलर्स जयपुर से पाली और जोधपुर आभूषण लेकर आते हैं. ऐसे में रेकी कर उनको लूटने का प्लान बनाया था.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने बताया की छह आरोपी पकड़े गए हैं. जबकि तीन भागने में कामयाब (Plan of robbery with jewelers fails in Jodhpur) रहे. पकड़े गए आरोपियों से चार लोडेड अवैध पिस्टल, 62 जिंदा कारतूस, साढ़े सात लाख नकद, दस मोबाइल, सात वाहन बरामद किए गए हैं.

वांटेड की लोकेशन से पकड़ में आई गैंगः बनाड़ थाना पुलिस को एक इनामी आरोपी रामनिवास विश्नोई की लोकेशन झालामंड क्षेत्र में मिली थी. रविवार रात पुलिस की टीम झालामंड के हनुमान नगर पहुंची और लोकेशन वाले मकान पर धावा बोला. लूट की योजना बना रहे अपराधियों को इसका अंदाजा नहीं था कि पुलिस आ जाएगी. पुलिस के घर में घुसते ही बदमाश भागने लगे. चार लोग छत की और भागे और उपर से कूद गए इनके तीन तो भागने में कामयाब रहे लेकिन एक के एड़ी में फ्रैक्चर हो गया. उसे पुलिस ने दबोच लिया. वहीं, अंदर पांच को काबू में कर तलाशी ली तो हथियार, नकदी और मोबाइल मिले.

पढ़ें. फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 2.62 लाख की लूट का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

एक आरोपी नर्सिंगकर्मी भी, सीएचए रह चुका हैः बनाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा के नेतृत्व में टीम ने थाने के इनामी बदमाश रामनिवास विश्नोई के लिए घर पर धावा बोला तो वहां जमघट लगा था. पुलिस ने आरोपी रामनिवास बिश्नोई से एक देसी पिस्तौल व 10 जिंदा कारतूस, रामपाल विश्नोई से एक देसी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस, विष्णु विश्नोई से एक देसी पिस्टल व 21 जिंदा कारतूस बरामद किया है. वहीं, कैलाश विश्नोई से एक देसी पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस, पुखराज विश्नोई से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. जबकि कैलाश पुत्र चैनाराम की टांग में फ्रैक्चर हो गया था. मौके से चार एसयूवी सहित सात वाहन भी जब्त किए गए. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक नर्सिंग कर्मी है. वह कोविड स्वास्थ्य सहायक रह चुका है.

भागने वाले में एक बैंक डकैती का आरोपीः तीन आरोपी मौके से भाग गए थे. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनमें खारड़ा रणधीर निवासी सुनील जानी पुत्र हरिराम विश्नोई भी शामिल था, जो जयपुर में हुई एक्सिस बैंक में करोड़ों की डकैती में शामिल था. इसके अलावा हडमान पुत्र जगदीश विश्नोई और सुनील पुत्र मांगीलाल विश्नोई शामिल थे. सभी आला दर्जे के बदमाश हैं. पुलिस ने पकड़े गए छह आरोपियों का भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला तो रामनिवास, रामपाल और विष्णु के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले सामने आए है. जबकि अन्य का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.