जोधपुर. जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चल रहे अभियान के तहत फलौदी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 किलो से ज्यादा अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है. इस प्रकरण में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया (Two arrested in smuggling case in Jodhpur) है. तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया गया है. तस्कर यह डोडा पोस्त झारखंड से फलौदी लाए थे. इस खेप को अलग-अलग जगह पर वितरित किया जाना था, लेकिन समय रहते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी की फलौदी-बाप क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त की सप्लाई होने वाली है. उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया. बाप-फलौदी सीमा पर प्रभावी नाकाबंदी की गई. नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक कन्टेनर की तलाशी ली गयी, तो इसमें कुल 30.50 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया. ट्रक कन्टेनर चालक दीपचंद जाट व परिचालक कमलेश सुथार को गिरफतार किया गया है.

बरामद अवैध डोडा पोस्त का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 90 लाख रुपए है. उन्होंने बताया कि आरोपी दीपचंद व कमलेश सुथार से अवैध डोडा पोस्त सप्लायर एवं तस्करी नेटवर्क के बारे में पूछताछ में बताया कि अवैध डोडा पोस्त झारखण्ड से भरा जाकर लोहावट-फलौदी हल्का क्षेत्र में स्थानीय तस्कर इलियास व अन्य तस्करों के लिए लाया गया था. मामले की जांच बाप थानाधिकारी दीपसिंह को दी गई है. तस्करों को गिरफ्तार करने व आसूचना एकत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले फलौदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया व उनकी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.