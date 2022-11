जोधपुर. दिव्या मदेरणा ने मंत्री खाचरियावास की तारीफ की है तो वहीं एक बार फिर जोधपुर कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया है. बुधवार को ट्विट कर दिव्या ने खाचारियावास की कार्यशैली की तारीफ करते हुए (Divya Maderna Supported Minister Khachariyawas) प्रतापसिंह खाचरियावास का आईएएस और आरएएस की एसीआर भरने का अधिकार मांगे जाने का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा है कि खाचरियावास राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जो हमेशा गरीब की आवाज उठाते हैं.

आज उन्होंने गरीब के साथ होते शोषण और राजस्थान के अंदर नौकरशाही किस कदर हावी है, इसका पटाक्षेप किया. लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने पावर के विकेंद्रीकरण की जो बात कही, वह काबिले तारीफ है. दिव्या ने इस मामले पर दो ट्विट किए थे. इनमें लिखा कि IAS की ACR का अधिकार (Demand of Filling ACR of IAS by Ministers) अन्य प्रदेशों में मंत्री के पास है तो राजस्थान में भी मंत्री के पास होने चाहिए, नहीं तो IAS बात नहीं मानेगा. ऐसे में जनता के काम कैसे होंगे.

दिव्या ने ट्वीट में अपनी पीड़ा जोड़ते हुए लिखा कि अगर एक योग्य कैबिनेट मंत्री भी अगर नौकरशाही के सामने इतने मजबूर और बेबस हैं, तो मैं तो यूं ही दुखी हो रही थी. इसके साथ ही जोधपुर में सितंबर माह में निजी अस्पताल के प्रकरण में अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर खाचारियवास की तरह सीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कही है. दिव्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि जोधपुर कलेक्टर की विफलता के संबंध में और गरीब लोगों के कदाचार और लूट में शामिल भ्रष्ट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में भी अब उनकी की तर्ज पर सीएम को पत्र लिखूंगी कि सख्त कार्रवाई हो व तुरंत हो. क्योंकि हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के वादे पर सरकार में आए थे.

राजस्थान में गत दिनों राजनीतिक उठापठक (Political Crisis in Rajasthan) चल रही थी. उस समय दिव्या मदेरणा द्वारा आक्रामक रूख अपनाए जाने पर खाचरियावास ने उनकी तारीफ करते हुआ कहा था कि उन्होंने एक भी बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया. डेमोक्रेसी में सही बात कहने का अधिकार सबको है.