जोधपुर. कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर स्थित अपने आवास पर दिवाली सेलिब्रेट (diwali with cm Gehlot) करेंगे. इसके लिए पूरे प्रदेश से इससे प्रभावित बच्चों को जयपुर भेजा जा रहा है. इस कड़ी में (corona affected children set out to Jaipur) जोधपुर से गुरुवार को 22 बच्चों को बस से जयपुर रवाना किया गया. इस मौके पर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा ने बस को हरी झंडी दिखाई.

विधायक मनीषा पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं ऐसे बच्चों को संबल और सहारा दिया जा रहा है. अब दो साल बाद सामान्य हालत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ त्योहार मना रहे हैं. बच्चों के साथ शुक्रवार को सीएम काफी समय बिताने के साथ डिनर भी करेंगे. बच्चे उनसे अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल भी पूछ सकेंगे.

राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहारा दिया है. बाल आयोग ने भी बच्चों को हर तरह की मदद उपलब्ध करवाई है और दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नवाचार किया है जिससे कि इन बच्चों को भी त्योहार की खुशी मिल सके.