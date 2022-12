झुंझुनू (सिंघाना). जिले के पचेरी में एक शिक्षक ने कक्षा चौथी में पढ़ने वाले 8 साल के छात्र की बेरहमी (Teacher brutally thrashed in Jhunjhunu) से पिटाई कर दी. घटना के बाद बच्चा घर पहुंचा, जहां वो रोते हुए बेहोश हो गया. जिसके बाद उसके परिजन उसे इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां बच्चे को दवाई दी गई. परिजनों का आरोप है कि उपचार के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन थानाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की.

इस बीच रात को अचानक छात्र की तबीयत अधिक बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी. जिसके बाद परिजन उसे शुक्रवार की सुबह सिंघाना के सामुदायिक अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने जांच कर छात्र को भर्ती कर लिया. साथ ही डॉक्टर ने बताया कि छात्र मानसिक रूप से (serious condition of the student) सदमे में आ गया है. असल में घटना गुरुवार की है. पचेरी के एक निजी स्कूल के शिक्षक अनिल कुमार पर कक्षा चौथी के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप है. वहीं, छात्र के गाल और कनपटी पर थप्पड़ों के निशान भी देखने को मिले. बताया गया कि आरोपी (Teacher brutally thrashes eight year old student) शिक्षक ने छात्र से अंग्रेजी की किताब पढ़वाई, जिसमें गलती होने पर वो आग बबूला हो गया और उसने छात्र की पिटाई शुरू कर दी. इससे कक्षा में मौजूद अन्य छात्र भी सहम गए.

इधर, वाकया के बाद जब देर शाम छात्र घर पहुंचा तो वो रोते-रोते बेहोश हो गया. छात्र के चाचा राकेश कुमार ने कहा कि वो बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, न कि पिटाई के लिए. इस घटना के बाद से ही उनका पूरा परिवार घबराए हुए हैं. साथ ही उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.