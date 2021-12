झुंझुनू. घने कोहरे और ड्राइवर की लापरवाही के कारण आज एक सड़क हादसा हो गया. यह सड़क हादसा नौनिहालों की जान भी ले सकता था. फिल्मी स्टाइल में स्कूल की बस को दूसरी बस ने टक्कर मारी. जिससे स्कूल की बस खाई में लटक गई (School bus hanging in a ditch after a collision with a private bus) और छात्र भी घायल हो गए.

फिल्मी स्टाइल में खाई में लटकी बस : झुंझुनू के पुरा की ढाणी के पास एक प्राइवेट बस सीकर की ओर से आ रही थी, तभी झुंझुनू की जय पब्लिक स्कूल (Jai Public School bus Accident) की बस जो छात्रों को लेकर पूरा की ढाणी गांव में अन्य छात्रों को लेने के लिए जा रही थी. लेकिन रोड में घूम कर आने की बजाय गलत दिशा में कट लेने की वजह से जैसे ही स्कूल बस के ड्राइवर ने स्कूल बस को गांव के अंदर ले जाना चाहा, सामने से आ रही बस ने स्कूल बस को टक्कर (Collision between private school bus and private bus) मार दी. जिससे स्कूल की बस फिल्मी स्टाइल में पूरा की ढाणी के पास गांव के पास ही बने एक गड्ढे के बीच (School bus hanging in a ditch after a collision) खाई में लटक गई.

यह भी पढ़ें - Hit and run case in Jaipur: तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की टक्कर से साइंस पार्क के कार्यालय अधीक्षक की मौत

ड्राइवर और 2 विधार्थी घायल : बस में सवार 1 छात्र और एक छात्रा और बस का ड्राइवर घायल हो गए. जिनको झुंझुनू बीडीके अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है. सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद बसों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें - Trailer Hits Car In Bharatpur: इको कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर ,महिला समेत तीन लोग घायल

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा : गौरतलब है कि जहां सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की हुई है. वहीं निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं और आज छाए घने कोहरे के कारण और हल्की सी ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह है सड़क हादसा (School bus accident in Jhunjhunu) हो गया. हालांकि गनीमत रही किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ.