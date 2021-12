सिंघाना (झुंझुनू): भैंसावता के पास बड़ा सड़क हादसा (Bus Accident In Jhunjhunu) तब हुआ जब सूरतगढ़ से कानपुर जा रही निजी स्लीपर बस (Sleeper Bus From Suratgarh To Kanpur) पलट गई. इससे 2 की मौत हो गई (2 Died in Singhana Sleeper Bus Accident ) वहीं 30 लोग घायल हो गए. घटना के बाद ग्रामीणों ने बस में सवार फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना देर रात की है.

30 में से 10 की हालत गंभीर बताई गई. जिसके बाद घायलों को झुंझुनू अस्पताल (Jhunjhunu Hospital) रेफर किया गया. पुलिस के मुताबिक रात करीब 3 बजे सूचना मिली थी कि भैंसावता के पास स्लीपर बस पलटी खा गई है. उस समय गश्त की गाड़ी भैंसावता के पास ही थी. सूचना पर मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पढ़ें-Bus on Fire in Barmer: पचपदरा हाईवे पर बस में अचानक की लगी आग, बस जलकर हुई खाक

इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई. बस में सवार यात्री ने बताया कि सभी सवार सूरतगढ़ में ईंट भट्टों पर काम करने वाले थे और अपने गांव जा रहे थे. तभी अचानक बस लहराती हुई पलट गई. बस में सवार दयाराम (निवासी हनुमानगढ़) ने बताया बस की गति काफी तेज थी और सभी यात्री सो रहे थे जब हादसा (Over speed Bus Overturned In Singhana) हुआ. हादसे के वक्त जोरदार धमाका हुआ और अफरा-तफरी मच गई.

सवारियों के मुताबिक आस पास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी को एक-एक कर बाहर निकाला. ज्यादातर सवार उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे.