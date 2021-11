उदयपुरवाटी (झुंझुनू). अभिनेत्री कटरीना कैफ (Controversial Statement on Bollywood Actress Katrina Kaif) पर बयान के बाद बढ़ते विवाद के बीच एक बार फिर गुढ़ा का वीडियो वायरल (Gudha Viral Video about Statement on Katrina Kaif) हुआ है, जिसमें खुद पर आरोप लगाने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने इशारों-इशारों में अपनी सफाई भी दी है.

सैनिक कल्याण मंत्री गुढ़ा ने पलटवार करते हुए एक संवाद के दौरान कहा कि वे सभी औरतों को अपनी बहन के समान मानते हैं (Consider all Women Like Sisters) और मानते रहेंगे. जहां तक सवाल उनके बयान से जुड़े विवाद और अमर्यादित बात का है, तो इसे गलत मायनों के साथ पेश किया जा रहा है.

सभी औरतों को अपनी बहन के समान मानते हैं और मानत रहेंगे, सुनिये गुढ़ा ने और क्या कहा....

क्या है पूरा मामला : ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (Minister of State for Rural Development) राजेंद्र गुढ़ा ने पिछले दिनों एक ऐसा विवादित बयान दिया है, जिसने महिलाओं की गरिमा को परोक्ष रूप से चुनौती दी है. गुढ़ा झुंझुनू के उदयपुरवाटी से विधायक हैं. विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत के बारे में जब गुढ़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने शर्मनाक और विवादित बात कह डाली. गुढ़ा ने सड़क को लेकर उठी शिकायत की चर्चा पीडब्लूडी के चीफ इंजीनियर से करते हुए कह दिया कि मेरे गांव में कटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए.

राज्यमंत्री गुढ़ा ने इससे पहले कहा था कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बननी चाहिएं, फिर खुद ही बोले के हेमा मालिनी अब बूढी हो गई हैं. वहां मौजूद लोगों से गुढ़ा ने मौजूदा दौर की अभिनेत्री का नाम पूछा और कहा कि मेरे क्षेत्र में कटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए.