खेतड़ी/झुंझुनूं. हनुमान जयंती पर जसरापुर पहाड़ी मंदिर में पंगत प्रसादी लेने गए तीन बच्चे साइकिल (3 children who went to take Pangat Prasad) से आते समय पहाड़ी से टकरा गए. जिसमें दो की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल है.

घटना में घायल बच्चे को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल ले जाया गया. यहां से उसे जयपुर रेफर किया गया है. थाना अधिकारी हरी कृष्ण तंवर एएसआई विद्याधर ने बताया कि शाम 4 बजे सूचना मिली कि जसरापुर की पहाड़ी पर बने हनुमान मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था. वहां पर साइकिल से देवेंद्र पुत्र बलवीर , नवीन गुर्जर पुत्र किशोर सिंह ,अंकित पुत्र शेर सिंह निवासी जसरापुर साइकिल लेकर मंदिर में प्रसाद लेने चले गए. वापस साइकिल पर बैठकर आ रहे थे तभी तेज गति से आ रही साइकिल अनियंत्रित हो गई और पहाड़ी में जा टकराई तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को झुंझुनू के राजकीय बीडीके के अस्पताल में ले जाया गया. जहां पर नवीन व अंकित को डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया. वहीं देवेंद्र की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया. हनुमान जयंती पर हुए इस मार्मिक हादसे से पूरे जसरापुर गांव में सन्नाटा पसर गया है. वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है.

