झुंझुनू. जिले की लाल पहाड़ी क्षेत्र वार्ड नंबर 8 के पास बसी बंजारा बस्ती में आज पतंगबाजी की छोटी सी बात को लेकर आपसी कहासुनी ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि बस्ती में लोगों ने जमकर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाए. पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हो गए. घायलकों को बीड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया है.

सूचना पाकर झुंझुनू कोतवाली पुलिस के एसआई महेश कुमार मय जाब्ते के बंजारा समाज की बस्ती में पहुंचे. लोगों को तितर-बितर किया और स्थिति को संभाला. एसआई ने बताया कि एक दिन पहले मकर संक्रांति को भी इस बस्ती में पतंगबाजी की बात को लेकर छोटी सी मारपीट (Clash between two groups on Makar Sankranti) हुई थी. जिसमें तीन लोगों को 151 में गिरफ्तार भी किया था. आज उसी बात को लेकर बंजारा समाज के दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई.

मगर पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है. पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं. वहीं एक पक्ष ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है. जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. घायलों का मेडिकल भी करवाया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया के बंजारा समाज के लोगों ने पास की पहाड़ी पर चढ़कर एक-दूसरे के घरों में पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.