खेतड़ी/झुंझुनूं. सिहोड़ के पास दोपहर को बाइक व डंपर की भिड़ंत होने से एक दर्दनाक हादसा हो (Bike and truck accident in Jhunjhunu) गया. हादसे में एक छह साल की बच्ची और उसकी नानी की मौत हो गई. जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

एएसआई ताराचंद ने बताया कि कोट थाना उदयपुरवाटी का मुकेश (28) मोडी में हलवाई की दुकान पर काम करता है. वह दुकान मालिक शीशराम की बेटी अभिका व शीशराम की सास माया (55) को बाइक पर मावंड़ा से उसके गांव मोड़ी लेकर जा रहा था. इसी दौरान सिहोड़ के पास सामने से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अभिका व माया की मौके पर ही मौत हो गई.

बाइक चालक घायल हो गया. घायल मुकेश को खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत (2 dead and one injured in road accident in Jhunjhunu) गंभीर होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

