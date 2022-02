झालावाड़. जिले के खानपुर कस्बे में बुधवार को हुए (Road Accident In Jhalawar) दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए. घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार जिले के खानपुर कस्बे में कंवल्दा गांव के पास कार और ट्रक के बीच भिड़ंत (Collision between car and truck in Jhalawar) हो गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. ऐसे में घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल में रेफर किया गया. जहां पर डॉक्टरों ने मरायता निवासी कौशल्या बाई, अमित कुमार और वासु को मृत घोषित कर दिया है. वहीं सीताबाई व 2 अन्य का इलाज किया जा रहा है.

