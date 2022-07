झालरापाटन (झालावाड़). जिले के झालरापाटन शहर में गत मंगलवार दिनदहाड़े आधा दर्जन बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुस कर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल दो किशोरों को निरुद्ध किया गया है, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (Accused of firing arrested in Jhalawar) है.

झालावाड़ एसपी रिचा तोमर ने देर शाम मामले का खुलासा करते बताया कि झालरापाटन शहर के बजाज खाना स्थित लक्की गारमेंट शॉप पर काम करने वाले युवक राजा प्रजापति पर मोनू राठौर और उसके साथ पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी थी. गोली लगने से घायल राजा प्रजापति का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. वहीं घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की थीं. पुलिस टीम ने वारदात में शामिल आरोपी मोनू राठौर, अनिल रैगर, लेखराज भील को सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में शामिल दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है.

पुरानी रंजिश बनी वारदात की वजह: पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौर के भाई के साथ किसी विवाह समारोह में निकासी के दौरान किसी बात को लेकर मारपीट की थी. इसी विवाद को लेकर आरोपी कई दिनों से राजा प्रजापति से बदला लेना चाहता (Firing in old enmity in Jhalawar) था. राजा को दुकान पर अकेला देख आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर उस पर जानलेवा हमला किया था.