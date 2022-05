झालावाड़. डग में शुक्रवार को पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार महिला, पुरुष सहित एक मासूम बच्चे की (Three bike riders died after being hit by a pickup) मौत हो गई. हादसे में दो लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों की भीड़ सीएचसी डग में जमा हो गई, जिससे पुलिस को खासी परेशानी उठानी पड़ी.

बता दें कि डग थाना क्षेत्र के गांव डोलिसरना से मोटरसाइकिल से डग की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान अचानक बाइक पिकअप की चपेट में आ गई, जिसमें डग थाना क्षेत्र के सारंगाखेड़ा निवासी पप्पू कुंवर पत्नी गोपाल एवं मध्य प्रदेश के सेमली निवासी ईश्वर पुत्र मांगीलाल और डोलिसरना निवासी 3 वर्षीय मासूम लोकेंद्र पुत्र दिनेश की मौत हो गई. वहीं, डोलिसरना निवासी दुर्गा पत्नी दिनेश एवं पिकअप चालक आवर निवासी भरत पुत्र बद्रेश गम्भीर घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए (Dag Jhalawar Big News) राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय डग लेकर आए. जहां चिकित्सकों ने तीन को मृत घोषित कर दिया और दोनों गम्भीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया.

पुलिस ने घटना का मौका मुआयना कर दोनों वाहनों को जब्त कर (Thee Died in Jhalawar Road Accident) मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं, तीनों मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया, साथ ही दोनों घायलों को उपचार के दौरान डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से झालावाड़ रेफर किया. ये घटना डग भवानी मंडी मेगा हाईवे पर टोल के समीप की बताई जा रही है.